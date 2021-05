Crotone Fiorentina LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di sabato 22 maggio 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Crotone e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Scida”, Crotone e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Crotone Fiorentina 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Crotone Fiorentina 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Allo stadio Scida, ilvalido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “Scida”,si affrontano nelvalido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

