(Di sabato 22 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico della, Beppe.A margine del pari a reti bianche dello "Scida", il tecnico della, Giuseppe- alla sua ultima presenza sulla panchina viola - è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport, dopo il triplice fischio del match contro il, valevole per la trentottesima ed ultima giornata di Serie A. Di seguito le parole del coach di Ascoli Piceno., l’addio di: “Ho dato tutto per questa maglia. Obiettivo centrato nonostante…”L'ANALISI - "Avevamo preparato la partita in altra maniera, poi si è sbagliato qualche passaggio di troppo che non ci ha permesso di sviluppare le situazioni preparate. Nel secondo tempo siamo stati nella loro metà campo, è andata meglio. Ma comunque siamo alla ...

Advertising

martinLuengo2 : Serie A: Cagliari 0 Genoa 1 (Eldor Shomurodov 15'), Sampdoria 3 (Fabio Quagliarella 20' Omar Colley 44' Manolo Gabb… - CalciohellasIt : Si chiude la #SerieA di #Cagliari, #Genoa, #Crotone, #Fiorentina, #Parma e #Sampdoria - Mediagol : #Crotone-#Fiorentina, Iachini: 'Futuro Vlahovic? Questo club può tenerlo. Al mio successore dico una cosa'… - Bitesizewn : Crotone 0-0 Fiorentina: Squali unlucky - zazoomblog : Pagelle Crotone-Fiorentina 0-0: voti tabellino ammonizioni e gol Serie A 2020-2021 - #Pagelle #Crotone-Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Fiorentina

Le sue parole Beppe Iachini, tecnico della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il. Le sue parole....Commenta per primo Intervistato da Sky Sport l'allenatore della, Beppe Iachini ha commentato lo 0 - 0 contro ilche ha chiuso la stagione. VOLEVAMO FARE MEGLIO - 'Siamo alla fine del campionato, c'è chi ha dato e speso tanto sia mentalmente che ...Il Crotone ha salutato la Serie A pareggiando contro la Fiorentina, e inevitabilmente ora c’è da pensare alla prossima stagione in cadetteria. Una stagione che i pitagorici affronteranno senza le loro ...(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Finisce a reti inviolate l'ultima gara in Serie A per il Crotone che contro la Fiorentina ottiene un punto che gli permette di non chiudere all'ultimo posto ...