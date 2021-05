Crotone - Fiorentina 0 - 0 | il campionato viola finisce tra gli sbadigli

Advertising

24Trends_Italia : 1. Liga - 200mille+ 2. Eurovision 2021 - 100mille+ 3. Roberto Angelini - 50mille+ 4. Antonio Di Fazio - 50mille+ 5.… - CorriereCitta : Samp e Genoa vincono negli anticipi, pari Crotone-Fiorentina - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Samp e Genoa vincono negli anticipi, pari Crotone-Fiorentina - - TgrRaiToscana : Zero a zero sul campo del Crotone. La Fiorentina quasi mai pericolosa. E' stata la partita di addio per Iachini e m… - settalese : RT @acffiorentina: ??| 45’ Abbattista fischia la fine del primo tempo. 0-0 dopo la prima frazione di gara Crotone ?? Fiorentina 0??-0?? #… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Fiorentina

Così Gianni Vrenna, presidente del, dopo il pareggio per 0 - 0 allo 'Scida' contro lanell'ultima giornata del campionato di Serie A. "Sarà un campionato di Serie B dove vedremo ...0 - 0 I rossoblù calabresi lasciano la serie A con il penultimo posto a quota 23 punti. Per i viola un bottino di soli 40 punti in un campionato affrontato con ben altre ...Finisce 0-0 l'ultima gara in Serie A per il Crotone che contro la Fiorentina ottiene un punto che gli permette di non chiudere all'ultimo posto in classifica restando davanti al Parma. I viola invece ...E' Pietro Terracciano, il migliore in campo e protagonista dell'ultima di campionato. Significa che propio lui, portiere modesto ma sempre efficace, salva la porta dagli attacchi di Messias e Simy ed ...