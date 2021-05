Cristiano Ronaldo via dalla Juventus senza Champions? C’è l’accordo (Di sabato 22 maggio 2021) C’è l’accordo sul futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus? Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, dipende dall’ultima partita Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus potrebbe essere segnato proprio dai risultati dell’ultima giornata di Serie A. Secondo quanto riportato questa mattina sulla pagine del Corriere di Torino, ci sarebbe, infatti, un gentlemen agreement tra i bianconeri ed il fuoriclasse bianconero. Se la Juventus, infatti, non dovesse centrare la qualificazione in Champions League, obiettivo che dipende, oltre che dalla vittoria sul Bologna, anche dai risultati sugli altri campi, le strade di CR7 e della Juve potrebbero separarsi al termine della stagione. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) C’èsul futuro dialla? Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, dipende dall’ultima partita Il futuro diallapotrebbe essere segnato proprio dai risultati dell’ultima giornata di Serie A. Secondo quanto riportato questa mattina sulla pagine del Corriere di Torino, ci sarebbe, infatti, un gentlemen agreement tra i bianconeri ed il fuoriclasse bianconero. Se la, infatti, non dovesse centrare la qualificazione inLeague, obiettivo che dipende, oltre chevittoria sul Bologna, anche dai risultati sugli altri campi, le strade di CR7 e della Juve potrebbero separarsi al termine della stagione. L'articolo proviene da ...

Advertising

ESPNFC : Cristiano Ronaldo's club trophy cabinet ?? 5 x Champions League 4 x FIFA Club World Cup 3 x UEFA Super Cup 3 x Prem… - tancredipalmeri : Oggi leggete su AS, Athletic e Corriere dello Sport che Cristiano Ronaldo ha fatto sapere al Manchester United che… - Ekremkonur : Manchester United and PSG are in the race for Cristiano Ronaldo. #ManchesterUnited #PSG #Ronaldo - DonatusJenifer : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo at Juventus: ???? Seasons: 3 ??? Games: 133 ? Goals: 101 ??? Assists: 22 Serie A: ???? Supercoppa Italiana:… - GonnaGetYouu : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo at Juventus: ???? Seasons: 3 ??? Games: 133 ? Goals: 101 ??? Assists: 22 Serie A: ???? Supercoppa Italiana:… -