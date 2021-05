Crisi di Ceuta, i racconti delle associazioni impegnate alla frontiera: “In tanti respinti senza neppure verificare la richiesta d’asilo” (Di sabato 22 maggio 2021) L’epilogo della foto che ha fatto il giro del mondo, l’abbraccio tra il subsahariano e la volontaria della Croce Rossa a Ceuta, è triste: il migrante è stato espulso, la ragazza, Luna Reyes, è stata costretta a chiudere i suoi profili social a causa degli insulti ricevuti per quel meraviglioso e istintivo gesto di umanità. Intanto nel territorio dell’enclave spagnola in terra marocchina, polizia e Guardia Civil spagnole, quasi in assetto di guerra, hanno messo in atto un’operazione senza precedenti. delle oltre 10mila persone che tra domenica e lunedì scorsi erano riuscite senza troppi problemi a passare da Castillejos e Benzù (Marocco) a Ceuta (Spagna) a nuoto superando i due varchi di ferro che finiscono in mare, quasi 7mila sono già state rimandate indietro. Tra cui il protagonista di quella foto. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) L’epilogo della foto che ha fatto il giro del mondo, l’abbraccio tra il subsahariano e la volontaria della Croce Rossa a, è triste: il migrante è stato espulso, la ragazza, Luna Reyes, è stata costretta a chiudere i suoi profili social a causa degli insulti ricevuti per quel meraviglioso e istintivo gesto di umanità. Intanto nel territorio dell’enclave spagnola in terra marocchina, polizia e Guardia Civil spagnole, quasi in assetto di guerra, hanno messo in atto un’operazioneprecedenti.oltre 10mila persone che tra domenica e lunedì scorsi erano riuscitetroppi problemi a passare da Castillejos e Benzù (Marocco) a(Spagna) a nuoto superando i due varchi di ferro che finiscono in mare, quasi 7mila sono già state rimandate indietro. Tra cui il protagonista di quella foto. ...

