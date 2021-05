Covid Valle d’Aosta | oggi 28 contagi | bollettino 22 maggio

(Di sabato 22 maggio 2021) Sono 28 i nuovida Coronavirus nellasecondo ildi, 22, mentre non c’è stata nessuna vittima nelle ultime 24 ore. Da inizio epidemia i morti sono stati 11.484. I ricoverati in ospedale sono 18, nessun paziente in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 297 persone. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 38 guariti. Da inizio emergenza i decessi sono stati 471 nella Regione. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

... Basilicata, Molise, Provincia di Trento ed'Aosta - mentre il maggior numero di morti è in ... I posti letto occupati nei repartiordinari sono - 437 , per un totale di 9.488 ricoverati . I ...Sono 28 i nuovi contagi da Coronavirus nellad'Aosta secondo il bollettino di oggi, 22 maggio, mentre non c'è stata nessuna vittima nelle ultime 24 ore. Da inizio epidemia i morti sono stati 11.484. I ricoverati in ospedale sono 18, nessun ...Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 21 maggio 2021, ha firmato una nuova Ordinanza, che ...L’Italia da lunedì sarà tutta in zona gialla e dovrebbe rimanere così fino all’inizio di giugno, mese in cui comincerà l’avanzamento dei territori verso la zona bianca. Con il nuovo monitoraggio setti ...