Covid, tutta l'Italia in zona gialla. Vaccini: "Over 60 a rischio, accelerare le somministrazioni" (Di sabato 22 maggio 2021) A partire dal lunedì prossimo 24 maggio tutta l'Italia entra in zona gialla anti Covid. Nessuna regione o provincia autonoma sarà in zona rossa o arancione. La decisione del ministro Speranza arriva dopo la pubblicazione degli ultimi dati del monitoraggio settimanale sull'indice Rt nazionale che è sceso sotto quota 1, a 0,78. Il Commissario Figliuolo però avverte: "Bisogna accelerare sulle vaccinazioni agli Over 60: sono una fascia a rischio". In calo l'indice del contagio Scende per la seconda settimana consecutiva l'indice Rt in Italia. Secondo l'ultimo monitoraggio della cabina di regia, si attesta adesso a 0,78. La scorsa settimana era allo 0,86. Nessuna regione italiana supera la soglia critica per le terapie intensive, il cui ...

