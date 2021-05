Covid Sicilia | oggi 350 contagi e 17 morti | bollettino 22 maggio

Advertising

infoitinterno : Covid, sono 350 i nuovi positivi in Sicilia: a Catania +84 contagi - infoitinterno : 17 morti Covid in Sicilia il 22 maggio Ragusa - infoitinterno : Covid, il bollettino del 22 maggio: in Sicilia 350 nuovi casi e 17 morti - messina_oggi : Da un lato l’inaugurazione dell’hub più grande della Sicilia, dall’altro la visita del presidente della Repubblica… - messina_oggi : Da un lato l’inaugurazione dell’hub più grande della Sicilia, dall’altro la visita del presidente della Repubblica… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

Sono 350 i nuovi positivi al Covid19 in, su 19.201 tamponi processati, con una incidenza quasi del 1,8%, in diminuzione rispetto a ieri che era al 1,9%. La Regione è settima per numero di contagi giornalieri. I morti sono stati 17 e ...I dati della Regione Sono 350 i nuovi contagi da Coronavirus insecondo il bollettino di oggi, 22 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 17 morti. I guariti o dimessi sono stati 1.081 nelle ultime 24 ore. Sono stati 19.201 i tamponi processati ...Sono oltre 338 mila i lombardi di età compresa tra i 40 e 49 anni che si sono già prenotati al portale della Regione (qui la guida a come si prenota) per ottenere l’appuntamento con la vaccinazione an ...Sono 350 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. I morti sono stati invece 17 e così il numero complessivo delle vittime del virus sale a quota 5.737. E’ quanto si evince dal ...