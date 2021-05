Covid Sicilia, oggi 350 contagi e 17 morti: bollettino 22 maggio (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 350 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 22 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 17 morti. I guariti o dimessi sono stati 1.081 nelle ultime 24 ore. Sono stati 19.201 i tamponi processati finora. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 679, mentre si trovano in terapia intensiva 99 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 53 a Palermo, 84 a Catania, 74 a Messina, 40 a Ragusa, 16 a Trapani, 32 a Siracusa, 12 a Caltanissetta, 31 ad Agrigento e 8 a Enna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 350 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 22. Nella tabella si fa riferimento ad altri 17. I guariti o dimessi sono stati 1.081 nelle ultime 24 ore. Sono stati 19.201 i tamponi processati finora. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 679, mentre si trovano in terapia intensiva 99 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 53 a Palermo, 84 a Catania, 74 a Messina, 40 a Ragusa, 16 a Trapani, 32 a Siracusa, 12 a Caltanissetta, 31 ad Agrigento e 8 a Enna. L'articolo proviene da Italia Sera.

