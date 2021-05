Covid, si moltiplicano in tutta Italia gli Open day per i vaccini. Ecco la mappa (Di domenica 23 maggio 2021) In diverse regioni sono stati organizzati degli appuntamenti speciali in cui vengono somministrate le dosi: l’obiettivo è sia invogliare i cittadini più giovani a vaccinarsi prima che le prenotazioni vengano aperte alle loro fasce d’età, sia smaltire dosi di vaccino che rischiano di rimanere inutilizzate. Alcuni hub aperti anche di notte Leggi su tg24.sky (Di domenica 23 maggio 2021) In diverse regioni sono stati organizzati degli appuntamenti speciali in cui vengono somministrate le dosi: l’obiettivo è sia invogliare i cittadini più giovani a vaccinarsi prima che le prenotazioni vengano aperte alle loro fasce d’età, sia smaltire dosi di vaccino che rischiano di rimanere inutilizzate. Alcuni hub aperti anche di notte

