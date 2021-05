Covid Puglia, oggi 399 contagi e 9 morti: bollettino 22 maggio (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 399 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 22 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 8.977 i tamponi fatti. Da inizio pandemia hanno perso la vita 6.369 persone nella Regione. I guariti o dimessi sono stati 743 da ieri. I ricoverati sono 963, mentre ieri erano 991. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 248.484 così suddivisi: 94.038 nella provincia di Bari; 24.898 nella provincia di Bat; 19.023 nella provincia di Brindisi; 44.465 nella provincia di Foggia; 26.080 nella provincia di Lecce; 38.806 nella provincia di Taranto;792 attribuiti a residenti fuori regione e 382 provincia di residenza non ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 399 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 22. Nella tabella si fa riferimento ad altri 9. Nelle ultime 24 ore sono stati 8.977 i tamponi fatti. Da inizio pandemia hanno perso la vita 6.369 persone nella Regione. I guariti o dimessi sono stati 743 da ieri. I ricoverati sono 963, mentre ieri erano 991. Il totale dei casi positiviindall’inizio dell’emergenza è di 248.484 così suddivisi: 94.038 nella provincia di Bari; 24.898 nella provincia di Bat; 19.023 nella provincia di Brindisi; 44.465 nella provincia di Fa; 26.080 nella provincia di Lecce; 38.806 nella provincia di Taranto;792 attribuiti a residenti fuori regione e 382 provincia di residenza non ...

