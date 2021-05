Covid, più di tre contagi al secondo in Asia Meridionale Tre morti ogni minuto. Dove il virus non molla la presa (Di sabato 22 maggio 2021) Solo pochi giorni fa, il 18 maggio, l'India ha registrato il più altro numero giornaliero di morti Covid da quando è scoppiata la pandemia da Covid. In Asia Meridionale, in cui vivono circa 2 miliardi di persone, si sta verificando la metà dei nuovi contagi conosciuti a livello globale. Più di 3 nuovi contagi da Covid-19 vengono registrati ogni secondo. Anche la mortalità è in rapida crescita nella regione, con più di 3 morti ogni minuto a causa del coronavirus. A riportare il dato allarmante è l'Unicef, spiegando che ''la portata e la velocità di questa nuova ondata di Covid-19 sta superando le capacità dei paesi di fornire cure ... Leggi su affaritaliani (Di sabato 22 maggio 2021) Solo pochi giorni fa, il 18 maggio, l'India ha registrato il più altro numero giornaliero dida quando è scoppiata la pandemia da. In, in cui vivono circa 2 miliardi di persone, si sta verificando la metà dei nuoviconosciuti a livello globale. Più di 3 nuovida-19 vengono registrati. Anche la mortalità è in rapida crescita nella regione, con più di 3a causa del corona. A riportare il dato allarmante è l'Unicef, spiegando che ''la portata e la velocità di questa nuova ondata di-19 sta superando le capacità dei paesi di fornire cure ...

Advertising

EnricoLetta : I #giovani durante tutto il Covid si sono sacrificati per proteggere la parte più fragile della nostra popolazione.… - micheleemiliano : Condivido la proposta di @EnricoLetta che mira a trovare risorse per aiutare i giovani, in particolare quelli più c… - Agenzia_Ansa : A giugno prime consegne di vaccini anti-covid via drone negli Usa: 'voli' sperimentali per raggiungere gli angoli p… - DivinaCommediaQ : RT @maria1_e_basta: Quanti scrupoli, quanta attenzione quando avviene un decesso dopo il vaccino. Prima bastava un tampone positivo ed era… - FinanciaLounge : La voglia di #vacanza degli #italiani è più forte del #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Covid più Lorella Cuccarini: "Dopo "Amici" porto in scena un nuovo musical" ... scritta apposta per me e che vorrei portare in scena al più presto, non appena sarà possibile". ... Ma attendiamo le nuove disposizioni anti - Covid prima di prenotare".

Covid, il professor Remuzzi: 'Sarà come il raffreddore, ma tra 3 o 5 anni' Insomma la strada è lunga ma in questo anno e mezzo di covid molte cose abbiamo imparato nei comportamenti individuali e poi sono arrivati i vaccini, molto più rapidamente che in passato. Parlando ...

Open day per i giovani e team mobili per gli anziani: campagna vaccinale sempre più su misura Il Sole 24 ORE ... scritta apposta per me e che vorrei portare in scena alpresto, non appena sarà possibile". ... Ma attendiamo le nuove disposizioni anti -prima di prenotare".Insomma la strada è lunga ma in questo anno e mezzo dimolte cose abbiamo imparato nei comportamenti individuali e poi sono arrivati i vaccini, moltorapidamente che in passato. Parlando ...