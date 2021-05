Covid, news. Da lunedì Italia tutta gialla. Draghi: "Vaccinare mondo rapidamente". LIVE (Di sabato 22 maggio 2021) Il premier durante il Summit Globale sulla Salute, a Roma, lancia l'idea di sospendere i brevetti, fino al superamento dell'emergenza. Contagi, ricoveri e terapie intesive in calo. In arrivo un green pass nazionale per aprire al turismo. "Virus sotto controllo da settembre" assicura Locatelli. La Germania si blinda contro la variante indiana: quarantena di 2 settimane a chi arriva dal Regno Unito. In America Latina, superato il milione dall'inizio della pandemia Leggi su tg24.sky (Di sabato 22 maggio 2021) Il premier durante il Summit Globale sulla Salute, a Roma, lancia l'idea di sospendere i brevetti, fino al superamento dell'emergenza. Contagi, ricoveri e terapie intesive in calo. In arrivo un green pass nazionale per aprire al turismo. "Virus sotto controllo da settembre" assicura Locatelli. La Germania si blinda contro la variante indiana: quarantena di 2 settimane a chi arriva dal Regno Unito. In America Latina, superato il milione dall'inizio della pandemia

