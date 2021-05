Covid Marche | oggi 125 contagi | dati bollettino 22 maggio

(Di sabato 22 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono 125 i nuovidi coronavirus nellesecondo ideldi, 22. Secondo quanto reso noto dalla regione, da ieri sono stati processati 3422 tamponi. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 36 in provincia di Macerata, 18 in provincia di Ancona, 39 in provincia di Pesaro-Urbino, 11 in provincia di Fermo, 16 in provincia di Ascoli Piceno e 5 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (29 casi rilevati), contatti in setting domestico (33 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (36 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (5 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (10 casi rilevati), screening ...

