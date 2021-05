Covid Marche | oggi 125 contagi | dati bollettino 22 maggio

(Di sabato 22 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 125 i nuovidi coronavirus nellesecondo ideldi, 22. Secondo quanto reso noto dalla regione, da ieri sono stati processati 3422 tamponi. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 36 in provincia di Macerata, 18 in provincia di Ancona, 39 in provincia di Pesaro-Urbino, 11 in provincia di Fermo, 16 in provincia di Ascoli Piceno e 5 fuori regione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

