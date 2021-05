Covid Liguria, oggi 60 contagi e un morto: bollettino 22 maggio (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 60 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 22 maggio. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. I dimessi o guariti sono stati 172 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 26, La Spezia a 19, Imperia a 7 e Savona a 4. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 60 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 22. Nella tabella si fa riferimento a un altro. I dimessi o guariti sono stati 172 nelle ultime 24 ore. Tra le province con ilr numero di nuovi casi Genova a 26, La Spezia a 19, Imperia a 7 e Savona a 4. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

italiaserait : Covid Liguria, oggi 60 contagi e un morto: bollettino 22 maggio - infoitinterno : Vaccino Covid ai turisti, Cirio: “Accordo tra Piemonte e Liguria inviato a Figliuolo” - infoitinterno : Vaccino covid Liguria, accordo con il Piemonte per le dosi ai vacanzieri - COVIDbot_ITA : RT @RegLiguria: VACCINAZIONE ANTI COVID, APERTE LE PRENOTAZIONI ONLINE PER LA FASCIA 45-49 ANNI Da questo momento le persone fra i 45 e i… - COVIDbot_ITA : RT @RegLiguria: VACCINAZIONE ANTI COVID, DEFINITA LA RECIPROCITÀ VACCINALE IN AMBITO TURISTICO CON LA REGIONE PIEMONTE I residenti in Pie… -