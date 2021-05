Advertising

ansa_liguria : Covid: Liguria, incidenza allo 0,8%. Calano ospedalizzati - lifestyleblogit : Covid Liguria, oggi 60 contagi e un morto: bollettino 22 maggio - - rep_genova : Liguria, sessanta nuovo casi di Covid, ricoveri ancora in calo [aggiornamento delle 17:52] - BabboleoNews : Calano i dati della pandemia da #covid in #Liguria. Ad oggi sono 60 i nuovi positivi su un totale di 3086 tamponi e… - Marcel_Bel89 : Covid: Liguria, incidenza allo 0,8%. Calano ospedalizzati -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- 19" ... +350 casi con 19.201 tamponi Friuli - Venezia Giulia 106.737: +39 casi con 6.200 tamponi...La sinergia prevede che i residenti in Piemonte potranno ricevere la vaccinazione anti- 19 nei punti vaccinali della, così come i residenti inpotranno ricevere la medesima ...I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 126, uno in meno rispetto a ieri, 791 quelli negli altri reparti Covid, 60 in meno rispetto a ieri. LIGURIA – Sono 60 i nuovi contagi da Coronavirus in ...CUNEO CRONACA - Avviata la sinergia tra Piemonte e Liguria per favorire nella stagione estiva la vaccinazione dei rispettivi abitanti in vacanza sulla costa ligure o sulle montagne piemontesi. Il prim ...