Covid, le ultime news. Bollettino: 4.717 nuovi casi su 286.603 tamponi. 125 morti. LIVE (Di sabato 22 maggio 2021) Il tasso di positività cala ancora all'1,6%. Scendono i ricoverati in terapia intensiva (-39) e quelli nei reparti ordinari (-437). Al Summit Globale sulla Salute, Draghi lancia l'idea di sospendere i brevetti fino al superamento dell'emergenza. In arrivo un green pass nazionale per aprire al turismo. "Virus sotto controllo da settembre" assicura Locatelli. La Germania si blinda contro la variante indiana: quarantena di 2 settimane a chi arriva dal Regno Unito Leggi su tg24.sky (Di sabato 22 maggio 2021) Il tasso di positività cala ancora all'1,6%. Scendono i ricoverati in terapia intensiva (-39) e quelli nei reparti ordinari (-437). Al Summit Globale sulla Salute, Draghi lancia l'idea di sospendere i brevetti fino al superamento dell'emergenza. In arrivo un green pass nazionale per aprire al turismo. "Virus sotto controllo da settembre" assicura Locatelli. La Germania si blinda contro la variante indiana: quarantena di 2 settimane a chi arriva dal Regno Unito

