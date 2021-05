Covid, le news. Bollettino del 22 maggio: 4.717 nuovi casi su 286.603 tamponi. 125 morti (Di domenica 23 maggio 2021) Il tasso di positività cala ancora all'1,6%. Scendono i ricoverati in terapia intensiva (-39) e quelli nei reparti ordinari (-437). In Italia sono state superate le 30 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate Leggi su tg24.sky (Di domenica 23 maggio 2021) Il tasso di positività cala ancora all'1,6%. Scendono i ricoverati in terapia intensiva (-39) e quelli nei reparti ordinari (-437). In Italia sono state superate le 30 milioni di dosi di vaccini anti-somministrate

borghi_claudio : Mannaggia, e adesso avremo Cartabellotta Galli e Crisanti che diranno di non aver capito nulla e chiederanno scusa… - RobertoBurioni : Che vergogna in Senato, quello stesso Senato che deve votare le leggi che devono proteggerci da COVID-19 ieri ha de… - Agenzia_Italia : Covid: c'è un nuovo virus aviario, potrebbe innescare un'altra pandemia - sulsitodisimone : RT @StefaniaFalone: In India è allarme 'fungo nero' per i malati di Covid. Migliaia colpiti, muore uno su due - Miti_Vigliero : RT @StefaniaFalone: In India è allarme 'fungo nero' per i malati di Covid. Migliaia colpiti, muore uno su due -