Covid, le news. Bollettino: 5218 nuovi casi e 218 vittime, 269.744 i test fatti (Di domenica 23 maggio 2021) Il tasso di positività è all'1,9%, stando agli ultimi dati del ministero della Salute. Calano ricoveri ordinari (-458) e terapie intensive (-74). Il numero di decessi riporta anche 85 casi che la regione Campania ha segnalato in ritardo. In diminuzione, per la seconda settimana consecutiva, anche l'indice Rt (0,78). Vaccinato con una dose un italiano su tre

borghi_claudio : Mannaggia, e adesso avremo Cartabellotta Galli e Crisanti che diranno di non aver capito nulla e chiederanno scusa… - RobertoBurioni : Che vergogna in Senato, quello stesso Senato che deve votare le leggi che devono proteggerci da COVID-19 ieri ha de… - Agenzia_Italia : Covid: c'è un nuovo virus aviario, potrebbe innescare un'altra pandemia - sulsitodisimone : RT @StefaniaFalone: In India è allarme 'fungo nero' per i malati di Covid. Migliaia colpiti, muore uno su due - Miti_Vigliero : RT @StefaniaFalone: In India è allarme 'fungo nero' per i malati di Covid. Migliaia colpiti, muore uno su due -