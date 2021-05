Covid Lazio | oggi 494 contagi e 7 morti A Roma 244 casi

(Di sabato 22 maggio 2021) Sono 494 i nuovida Coronavirus nelsecondo il bollettino di, 22 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 13mila tamponi molecolari e quasi 25mila antigenici nella Regione. In leggero calo i ricoveri, sono stati 1.283, in flessione di 40 unità rispetto al giorno precedente. “I guariti 1.080, le terapie intensive sono 195 (-10)” dice l’assessore alla Sanità delAlessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2%. Icittà sono a quota 244. Calano i ricoveri, le terapie intensive e i decessi, aumentano lievemente irispetto a ieri”. Nella Asl1 sono stati ...

nel, il bollettino di sabato 22 maggio 2021. 'Oggi su oltre 13mila tamponi nel( - 591) e quasi 25mila antigenici per un totale di oltre 38mila test, si registrano 494 nuovi casi ...Vaccino Pfizer, Tar: ok richiamo a 35 giorni/ Respinto ricorso contro Ministero Ma l'... oltre anche all'immunizzazione efficace dei target più suscettibili di sviluppare una forma grave di