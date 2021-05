Covid, la variante rara spaventa la Francia: cosa sappiamo (Di sabato 22 maggio 2021) Isolata a Bordeaux la Voc 20I/484k. "È una mutazione che si sospetta essere molto più trasmissibile”, ha spiegato il direttore di Ars Nouvelle-Aquitaine Leggi su ilgiornale (Di sabato 22 maggio 2021) Isolata a Bordeaux la Voc 20I/484k. "È una mutazione che si sospetta essere molto più trasmissibile”, ha spiegato il direttore di Ars Nouvelle-Aquitaine

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante Covid, la variante rara spaventa la Francia: cosa sappiamo Dal prossimo lunedì potranno ricevere il siero anti - Covid tutti gli adulti a partire dai 18 anni. Maggiore capacità di trasmissione Questa nuova variante, la Voc 20I/484k , avrebbe già colpito ...

Spunta il 'fungo nero' Covid, orribile complicazione della malattia scoperta in India ... letti d'ospedale e farmaci anti - Covid, ora gli indiani si rivolgono di nuovo ai social media alla ricerca di medicine per curare il fungo nero. Nel frattempo la variante del coronavirus originata ...

Covid, variante rara (a Bordeaux) spaventa la Francia: già 50 casi, ecco cosa sappiamo ilmessaggero.it Coronavirus, 350 nuovi casi in Sicilia PALERMO, 22 maggio –I ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vedono infatti un decremento complessivo di 12 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Minist ...

Covid, la variante rara spaventa la Francia: cosa sappiamo
Isolata a Bordeaux la Voc 20I/484k. "È una mutazione che si sospetta essere molto più trasmissibile", ha spiegato il direttore di Ars Nouvelle-Aquitaine

