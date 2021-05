Covid Italia oggi, contagi e news regioni: bollettino 22 maggio (Di sabato 22 maggio 2021) Il bollettino Covid in Italia di oggi, sabato 22 maggio, con i dati della Protezione Civile regione per regione: dalla Lombardia al Lazio, dal Veneto alla Campania. I numeri sulla pandemia di coronavirus nelle grandi città come Milano, Roma e Napoli. Le news sui nuovi casi e i morti mentre nel Paese, che da lunedì sarà tutto in zona gialla, continua la somministrazione dei vaccini. I dati delle regioni: Sono 358 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 22 maggio, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 358 su 22.050 test di cui 11.180 tamponi molecolari e 10.870 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è ... Leggi su italiasera (Di sabato 22 maggio 2021) Ilindi, sabato 22, con i dati della Protezione Civile regione per regione: dalla Lombardia al Lazio, dal Veneto alla Campania. I numeri sulla pandemia di coronavirus nelle grandi città come Milano, Roma e Napoli. Lesui nuovi casi e i morti mentre nel Paese, che da lunedì sarà tutto in zona gialla, continua la somministrazione dei vaccini. I dati delle: Sono 358 i nuovidi coronavirus in Toscana secondo i dati deldi, 22, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 358 su 22.050 test di cui 11.180 tamponi molecolari e 10.870 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è ...

