Covid Italia, oggi 4.717 contagi e 125 morti: bollettino 22 maggio (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 4.717 i contagi da Coronavirus secondo il bollettino del ministero della Salute di oggi, 22 maggio. I morti sono stati 125 da ieri secondo la tabella della Protezione Civile. Calano gli ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, sono stati 64 in calo di 39 unità. I ricoverati con sintomi sono 437 in meno in 24 ore, così il totale dei pazienti nei reparti Covid scende a 9.488. Sono 286.603 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore, che hanno fatto rilevare un tasso di positività pari all'1,6%. Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal Covid 4.188.190 persone in Italia, mentre ne sono morte 125.153. I dimessi o guariti sono stati 12.633 nelle ultime 24 ore. LOMBARDIA – Sono 828 i nuovi ...

