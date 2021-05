Covid Italia: 125 morti (totale 125.153) e 4.717 nuovi contagi (Di sabato 22 maggio 2021) Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal Covid-19 4.188.190 persone mentre ne sono morte 125.153 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 22 maggio 2021) Dall'inizio dell'emergenza sono stateate dal-19 4.188.190 persone mentre ne sono morte 125.153 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Italia : Covid: c'è un nuovo virus aviario, potrebbe innescare un'altra pandemia - ladyonorato : Tabella aggiornata a maggio 2021: n. decessi TOTALI in Italia per Covid fra 0 e 19 anni: 27. Inclusi quelli con pat… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 4.717 i positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 5.218. Sono 125 le vittime in un g… - Virus1979C : In terapia intensiva per il Covid in Italia ci sono 1.430 persone, in calo di 39 rispetto a ieri nel saldo quotidi… - S_Giacomoni : #Covid. L’auspicio del Presidente #Draghi di vedere l’Italia senza #mascherina tra 2 mesi è la conferma che questo… -