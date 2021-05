Covid India, oggi 4.194 decessi e 257mila contagi: i dati (Di sabato 22 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 4.194 i decessi registrati oggi in India a causa del coronavirus. I dati dell’ultimo bollettino riportano di oltre 257.000 nuovi contagi. Il Paese, colpito nelle ultime settimane da una devastante ondata di Covid-19, segnala 257.299 nuovi casi. I numeri ufficiali del ministero della Sanità, riportati dal Times of India, parlano di un totale di 26.289.290 contagi accertati con 295.525 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria nel paese asiatico con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone. I casi attivi sono 2.923.400, mentre sono 23.070.365 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto il virus. E’ il terzo giorno consecutivo, sottolinea il giornale, che nel Paese vengono registrati meno di 300.000 nuovi casi di ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 22 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 4.194 iregistratiina causa del coronavirus. Idell’ultimo bollettino riportano di oltre 257.000 nuovi. Il Paese, colpito nelle ultime settimane da una devastante ondata di-19, segnala 257.299 nuovi casi. I numeri ufficiali del ministero della Sanità, riportati dal Times of, parlano di un totale di 26.289.290accertati con 295.525 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria nel paese asiatico con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone. I casi attivi sono 2.923.400, mentre sono 23.070.365 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto il virus. E’ il terzo giorno consecutivo, sottolinea il giornale, che nel Paese vengono registrati meno di 300.000 nuovi casi di ...

