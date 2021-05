Covid in Lombardia, il bollettino di sabato 22 maggio: 828 nuovi casi e 13 decessi (Di sabato 22 maggio 2021) Covid in Lombardia, il bollettino di sabato 22 maggio. Con 47.376 tamponi effettuati, sono 828 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività stabile all'1.7% (ieri 1.8%). Calano i ricoverati ... Leggi su leggo (Di sabato 22 maggio 2021)in, ildi22. Con 47.376 tamponi effettuati, sono 828 iin, con il tasso di positività stabile all'1.7% (ieri 1.8%). Calano i ricoverati ...

Advertising

RobertoBurioni : È aperta la prenotazione per il vaccino anti COVID-19 per i 40-50 della regione Lombardia. Accorrete numerosi. - lifestyleblogit : Covid Lombardia, oggi 828 contagi e 13 morti - - ilSaronno : Covid in Lombardia, scendono ricoveri e casi positivi - infoitinterno : Covid Lombardia, oggi 828 contagi e 13 morti - Massimo22185550 : RT @ElioLannutti: Uomo d’affari e falso agente segreto: le 2 vite dell’ arrestato. Due nomi: Antonio e Antonello, due immagini diverse anch… -