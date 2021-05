Covid | in Lombardia 828 nuovi positivi | 77 in provincia di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 maggio 2021) In terapia intensiva per ilin Italia ci sono 1.430 persone, in calo di 39 rispetto alla giornata di venerdì 21 maggio. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del Ministero della Salute, sono stati 64 (venerdì erano 51). Sono invece 9.488 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 437 in meno nelle ultime 24 ore. Con 47.376 tamponi effettuati, sono 828 icasi in, con il tasso dità stabile all’1.7% (venerdì 1.8%). Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (-10, 298) che negli altri reparti (-96, 1.566). I decessi sono 13 per un totale complessivo di 33.462 morti in regione. I DATI IN: 830.376 (35.416) (828) Milano: 268.248 (226) Brescia: 105.113 (77) Varese: 84.602 (108) Monza e della Brianza: 78.400 (68) Como: 59.474 ...