Covid | in Liguria 237 ricoverati | 43 in terapia intensiva; Toti | tutte le province da zona bianca'

Advertising

infoitinterno : Covid, Liguria: contagi in calo, l'annuncio di Toti. 'Tutte le province con dati da zona bianca' - alinatede : RT @DomaniGiornale: Le persone che si sposteranno tra il Piemonte e la Liguria per motivi di turismo e rimarranno all’interno dell’altra re… - DomaniGiornale : Le persone che si sposteranno tra il Piemonte e la Liguria per motivi di turismo e rimarranno all’interno dell’altr… - dievve : Covid, accordo per la reciprocita' vaccinale tra Piemonte e Liguria - RegLiguria : [22/5-18.46] #CoronavirusLiguria ?? Vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale a ieri = 298.373 ?? Dettagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

: parla il Presidente Toti 'Prosegue anche il calo dell'occupazione dei posti letto " ha dichiarato Toti - Oggi, anche in un giorno in cui le dimissioni sono solitamente ridotte, sono ...... 45 in terapia intensiva Firmato dai presidenti Cirio e Toti un Protocollo d'intenti tra le regioni Piemonte eper la reciprocità vaccinale in ambito turistico Regione, Toti: "...Per l’andamento dell’epidemia al di là del numero giornaliero dei nuovi positivi, di dubbio valore statistico, resta invece più significativo e attendibile il ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.