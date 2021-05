Covid, in Campania cala ancora l’incidenza: 565 i nuovi positivi (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 565 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Campania su 13.519 tamponi molecolari esaminati. Continua, dunque, a calare il tasso di incidenza che ieri era pari al 4.54% ed oggi è 4.17%. Anche oggi, nel bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania c’è un ‘riconteggio’ dei decessi: sono 29 ma, si spiega, 24 si evincono da un’ulteriore ed approfondita verifica effettuata dalle Asl e si riferiscono ai mesi precedenti. Le persone che risultano guarite sono 2333. In merito alla situazione degli ospedali, continuano a calare i posti letto occupati nelle terapie intensive (oggi 82 e ieri 87) e di degenza (oggi 1011 e ieri 1042). Di seguito il bollettino completo: positivi del giorno: 565 (*) di cui Asintomatici: ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 565 i casialnelle ultime 24 ore insu 13.519 tamponi molecolari esaminati. Continua, dunque, are il tasso di incidenza che ieri era pari al 4.54% ed oggi è 4.17%. Anche oggi, nel bollettino dell’Unità di crisi della Regionec’è un ‘riconteggio’ dei decessi: sono 29 ma, si spiega, 24 si evincono da un’ulteriore ed approfondita verifica effettuata dalle Asl e si riferiscono ai mesi precedenti. Le persone che risultano guarite sono 2333. In merito alla situazione degli ospedali, continuano are i posti letto occupati nelle terapie intensive (oggi 82 e ieri 87) e di degenza (oggi 1011 e ieri 1042). Di seguito il bollettino completo:del giorno: 565 (*) di cui Asintomatici: ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid, in Campania cala ancora l’incidenza: 565 i nuovi positivi Napoli – Sono 565 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Campania su 13.519 tamponi molecolari esaminati. Continua, dunque, a calare il tasso di incidenza che ieri era pari al 4.54% ed oggi è ...

