Covid: in America Latina superato il milione di morti (Di sabato 22 maggio 2021) Il Paese più colpito rimane il Brasile, con quasi 16 milioni di casi di contagio ed oltre 400mila decessi. Per il quarto giorno consecutivo si sono registrati 2000 morti Leggi su tg.la7 (Di sabato 22 maggio 2021) Il Paese più colpito rimane il Brasile, con quasi 16 milioni di casi di contagio ed oltre 400mila decessi. Per il quarto giorno consecutivo si sono registrati 2000

Advertising

cinziaberardi1 : RT @T_W_Zodiaco: L' America's Frontline Doctors ha presentato una mozione x un ordine restrittivo temp contro l'autoriz all'uso di emergenz… - giovcusumano : RT @Antonio_Caramia: Nuovi casi e decessi #Covid nel mondo?? ? Bene Europa e Nord America ??Sembra in miglioramento la situazione in Asia ma… - Miti_Vigliero : RT @Antonio_Caramia: Nuovi casi e decessi #Covid nel mondo?? ? Bene Europa e Nord America ??Sembra in miglioramento la situazione in Asia ma… - Antonio_Caramia : Nuovi casi e decessi #Covid nel mondo?? ? Bene Europa e Nord America ??Sembra in miglioramento la situazione in Asia… - T_W_Zodiaco : L' America's Frontline Doctors ha presentato una mozione x un ordine restrittivo temp contro l'autoriz all'uso di e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid America Covid: in America Latina superato il milione di morti Il Paese più colpito rimane il Brasile, con quasi 16 milioni di casi di contagio ed oltre 400mila decessi. Per il quarto giorno consecutivo si sono registrati 2000 morti

Un milione di dollari a episodio . Alla (ri)scoperta di Friends ... People's Choise Awards e Golden Globe , diventando poi uno tra i programmi più visti in America ... ma è stato rimandato di un anno a causa della pandemia da Covid - 19. Eravamo 6 amici al bar: la ...

Covid: California riapre il 15 giugno, addio distanziamento ANSA Nuova Europa Sottostimati i morti per il Covid. Sono oltre il doppio: 8 milioni. Ecco perché Europa e America. C’è, inoltre, un ulteriore capitolo, enfatizzata dall’Oms. A quanti sono stati uccisi dal Covid si sommano coloro che sono morti per mancanza di cure a causa del collasso dei sistemi ...

L’America Latina supera il milione di morti L’America latina ha superato oggi la barriera di un milione di morti per Coronavirus raggiungendo quota 1.001.366 persone decedute. Il Brasile è il Paese più colpito della regione con i suoi 15.894.09 ...

Il Paese più colpito rimane il Brasile, con quasi 16 milioni di casi di contagio ed oltre 400mila decessi. Per il quarto giorno consecutivo si sono registrati 2000 morti... People's Choise Awards e Golden Globe , diventando poi uno tra i programmi più visti in... ma è stato rimandato di un anno a causa della pandemia da- 19. Eravamo 6 amici al bar: la ...Europa e America. C’è, inoltre, un ulteriore capitolo, enfatizzata dall’Oms. A quanti sono stati uccisi dal Covid si sommano coloro che sono morti per mancanza di cure a causa del collasso dei sistemi ...L’America latina ha superato oggi la barriera di un milione di morti per Coronavirus raggiungendo quota 1.001.366 persone decedute. Il Brasile è il Paese più colpito della regione con i suoi 15.894.09 ...