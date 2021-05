Covid, il vaccino sarà obbligatorio? (Di sabato 22 maggio 2021) Fabrizio Curcio a La Stampa: “L’obbligo vaccinale è un’opzione da valutare in futuro, visto che ci saranno dei richiami annuali”. ROMA – Fabrizio Curcio in un’intervista ai microfoni de La Stampa non ha chiuso alla possibilità di inserire l’obbligo vaccinale in futuro. “E’ un’opzione da valutare – ha detto il capo della Protezione Civile riportato dall’Adnkronos – visto che dovremmo fare dei richiami ogni anno. Attualmente siamo a 20 milioni di persone protette, soprattutto nelle categorie più a rischio. Più di un italiano su tre, considerando che non tutte le fasce della popolazione sono vaccinabili, hanno ricevuto il vaccino e un 18-20% ha completato il ciclo della vaccinazione. siamo a buon punto“. Il rapporto con le Regioni Curcio nella sua intervista ha parlato anche del rapporto con le Regioni: “Bisogna premettere che le emergenze amplificano i problemi ... Leggi su newsmondo (Di sabato 22 maggio 2021) Fabrizio Curcio a La Stampa: “L’obbligo vaccinale è un’opzione da valutare in futuro, visto che ci saranno dei richiami annuali”. ROMA – Fabrizio Curcio in un’intervista ai microfoni de La Stampa non ha chiuso alla possibilità di inserire l’obbligo vaccinale in futuro. “E’ un’opzione da valutare – ha detto il capo della Protezione Civile riportato dall’Adnkronos – visto che dovremmo fare dei richiami ogni anno. Attualmente siamo a 20 milioni di persone protette, soprattutto nelle categorie più a rischio. Più di un italiano su tre, considerando che non tutte le fasce della popolazione sono vaccinabili, hanno ricevuto ile un 18-20% ha completato il ciclo della vaccinazione. siamo a buon punto“. Il rapporto con le Regioni Curcio nella sua intervista ha parlato anche del rapporto con le Regioni: “Bisogna premettere che le emergenze amplificano i problemi ...

