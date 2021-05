Covid Emilia Romagna | oggi 340 contagi e 11 morti | bollettino 22 maggio

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 22 maggio 2021) Sono 340 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 22. Nella tabella si fa riferimento ad altri 11. Sono stati 25.228 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 1,3%. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.921 tamponi molecolari, per un totale di 4.686.869. A questi si aggiungono anche 12.307 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.198 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 349.298. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.140. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 126, uno in meno rispetto a ieri, 791 quelli negli altri reparti, 60 in ...