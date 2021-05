Covid | De Petris | ‘dichiarazione Roma deludente e arretrata rispetto a posizioni Draghi’

(Di sabato 22 maggio 2021), 22 mag. (Adnkronos) – “Sulla sospensione dei brevetti per i vaccini antila dichiarazione diè moltoalleillustrate ieri dal premier Draghi, a quelle votate dal Parlamento europeo e a quelle annunciate dal presidente degli Stati uniti”. Lo dice la capogruppo di LeU al Senato Loredana De. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... avanzata da India, Sudafrica e altri 100 Paesi, di sospendere i brevetti sui vaccini anti. "... afferma in una nota la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De. "Il Parlamento ...Bocciatura netta da parte di Leu con la capogruppo di LeU al Senato, Loredana De, che ... Certo, abbiamo già visto come ilsia stato un po' il virus spazza - divergenze, il virus dalle ...Condividi questo articolo:Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Sulla sospensione dei brevetti per i vaccini anti Covid la dichiarazione di Roma è molto deludente e arretrata rispetto alle posizioni illustrate ...1' di lettura 21/05/2021 - "Un risultato sperato e voluto fortemente. Grazie alla responsabilità e all'impegno dei cittadini". Continua ad essere attivo il punto vaccinale del distretto di Petritoli.