Covid, dal registro presenze alle posate monouso: le regole per i centri estivi (Di domenica 23 maggio 2021) In un'ordinanza firmata dai ministri della Salute Roberto Speranza e della Famiglia Elena Bonetti le linee guida per le attività ricreative per bambini e ragazzi, valide per tutti i centri di attività: dalle parrocchie agli scout fino alle scuole di danza. Serviranno un referente Covid, un sistema di prenotazione e ingressi scaglionati, oltre al rispetto del distanziamento e l'uso delle mascherine

