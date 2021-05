(Di sabato 22 maggio 2021) Tra emergenza coronavirus e restrizioni, nella spesa degli italiani è scesa di 123 miliardi, per un calo di circaeuro a: il peggiore di sempre nella storia della Repubblica. A ...

Advertising

finanzaitaliana : RT @sole24ore: #Coronavirus. In #Italia somministrate 30 milioni di dosi di vaccino. ?? #Confesercenti: tra pandemia e restrizioni, nel 2020… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Confesercenti: nel 2020 crollo dei consumi, -5mila a famiglia #CONSUMI - sole24ore : #Coronavirus. In #Italia somministrate 30 milioni di dosi di vaccino. ?? #Confesercenti: tra pandemia e restrizioni,… - grifopolo : RT @MediasetTgcom24: Covid, Confesercenti: nel 2020 crollo dei consumi, -5mila a famiglia #CONSUMI - MediasetTgcom24 : Covid, Confesercenti: nel 2020 crollo dei consumi, -5mila a famiglia #CONSUMI -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Confesercenti

A dare le dimensioni dell'impatto sui consumi è, che analizza dati Istat. Pesa il calo dei redditi da lavoro ( - 90 miliardi). Alberghi e ristoranti la voce più tagliata, l'economia ...Ilha travolto reddito e consumi degli italiani. Nel 2020 dell'emergenza sanitaria, le famiglie ... E a confermarlo sono anche le elaborazionisui dati Istat per il 2020. Tra pandemia ...Tra pandemia e restrizioni, nel 2020 la spesa degli italiani «è scesa di 123 miliardi, per un calo di circa 5mila euro a famiglia: il peggiore di sempre» .Tra emergenza coronavirus e restrizioni, nel 2020 la spesa degli italiani è scesa di 123 miliardi, per un calo di circa 5mila euro a famiglia: il peggiore di sempre nella storia della Repubblica. A da ...