Covid Basilicata, oggi 67 contagi: bollettino 22 maggio (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 67 in nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 22 maggio. Nessun nuovo decesso registrato. 1.058 il totale dei tamponi molecolari, e non si registrano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 121. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.396 (-54), di cui 4.307 in isolamento domiciliare. Sono 20.435 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 549 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 89 (-2): al San Carlo di Potenza 29 nel reparto di malattie infettive, 26 in pneumologia, 2 in medicina d’urgenza, 3 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 17 nel reparto di malattie infettive, 10 in pneumologia, 2 in terapia intensiva. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 67 in nuovida coronavirus insecondo ildi, 22. Nessun nuovo decesso registrato. 1.058 il totale dei tamponi molecolari, e non si registrano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 121. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.396 (-54), di cui 4.307 in isolamento domiciliare. Sono 20.435 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 549 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 89 (-2): al San Carlo di Potenza 29 nel reparto di malattie infettive, 26 in pneumologia, 2 in medicina d’urgenza, 3 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 17 nel reparto di malattie infettive, 10 in pneumologia, 2 in terapia intensiva. ...

Advertising

LaSiritide : #Covid19 #Basilicata 22/05/2021 - Covid Basilicata: oggi 67 positivi, 122 guariti - sergimagugliani : RT @dukana2: #Covid #Basilicata, in crescita la curva dei contagi - Perché non hanno chiuso impianti petroliferi dei criminali #Eni #Shell… - italiaserait : Covid Basilicata, oggi 67 contagi: bollettino 22 maggio - fisco24_info : Covid Basilicata, oggi 67 contagi: bollettino 22 maggio: Zero i morti nei dati di oggi dalla Regione… - ivl24_it : Covid (22mag21) | Bollettino BASILICATA: 67 positivi, 122 guariti e nessun decesso -