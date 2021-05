Covid | a picco i consumi degli italiani | persi 123 miliardi di spese

Advertising

InformatiVivere : #Covid: Confesercenti, consumi a picco, -5 mila euro famiglia... #famiglia #economia #italia Leggi l'articolo comp… - fisco24_info : Covid: Confesercenti, consumi a picco, -5 mila euro famiglia: Nel 2020 è il calo peggiore di sempre - GDS_it : Consumi a picco nell'anno del Covid: -5mila euro a famiglia, è il calo peggiore di sempre - iTECproject : RT @Primonumero: L’Italia s’è gialla, il Molise quasi bianco si prepara a riaprire. Contagi a picco, posti letto sempre meno ‘Covid’ https:… - SamuelSaiyan : @battitomilan7 Calhanoglu è la cartina tornasole del Milan. Infatti, quando non gira lui, non gira il Milan. Infatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid picco

Agenzia ANSA

Consumi aa causa del. Tra pandemia e restrizioni, nel 2020 la spesa degli italiani è scesa di 123 miliardi, per un calo di circa 5mila euro a famiglia : il peggiore di sempre nella storia della ...A dare le dimensioni del 'conto' presentato dal, è Confesercenti, elaborando dati Istat. La voce che vede sparire la quota più rilevante dei consumi è quella per alberghi e ristoranti: per i ...(ANSA) – ROMA, 22 MAG – Tra pandemia e restrizioni, nel 2020 la spesa degli italiani "è scesa di 123 miliardi, per un calo di circa 5mila euro a famiglia: il peggiore di sempre". A dare le dimensioni ...Nel 2020, tra pandemia e restrizioni, ogni famiglia ha speso 5mila euro in meno. Bene il settore alimentare con acquisti sempre più digitali ...