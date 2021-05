Covid, +4.717 nuovi contagi in Italia. I decessi sono 125. (Di sabato 22 maggio 2021) Calano i morti e i pazienti in terapia intensiva, ecco i dati nazionali aggiornati a sabato 22 maggio. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 22 maggio 2021) Calano i morti e i pazienti in terapia intensiva, ecco i dati nazionali aggiornati a sabato 22 maggio.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 4.717 i positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 5.218. Sono 125 le vittime in un g… - an12frnc : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Sono 4.717 i positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 5.218. Sono 125 le vittime in un giorno… - webecodibergamo : Covid, +4.717 nuovi contagi in Italia. I decessi sono 125. - Alby_news : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Sono 4.717 i positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 5.218. Sono 125 le vittime in un giorno… - FirenzePost : Covid Italia: 125 morti (totale 125.153) E 4.717 NUOVI CONTAGI. -