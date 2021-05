Covid, 4.717 nuovi casi su 286.603 tamponi e altri 125 decessi (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 4.717 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Effettuati in tutto 286.603 tamponi , con una percentuale di positivi pari all' 1,6% , in discesa dopo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 4.717 idinelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Effettuati in tutto 286.603, con una percentuale di positivi pari all' 1,6% , in discesa dopo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 4.717 i positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 5.218. Sono 125 le vittime in un g… - CorriereUmbria : Covid, in Italia il bollettino migliora: 4.717 casi e tasso di positività più basso dell'anno. Ancora 125 morti. I… - an12frnc : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Sono 4.717 i positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 5.218. Sono 125 le vittime in un giorno… - webecodibergamo : Covid, +4.717 nuovi contagi in Italia. I decessi sono 125. - Alby_news : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Sono 4.717 i positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 5.218. Sono 125 le vittime in un giorno… -