Cosmo torna con “La terza estate dell’amore”

foto di Chiara LombardiROMA – Affissioni fluorescenti sparse tra le periferie e i quartieri di diverse città italiane. Musica nell'aria, spinta dalle casse installate in luoghi simbolo, di culto dell'arte e dell'aggregazione. Il nuovo album di Cosmo è un'invocazione, una necessità. Ora più che mai è alle porte "La terza estate dell'amore". Cosmo interrompe il silenzio di questa stagione senza musica e irrompe a sorpresa nelle strade delle nostre città con il suo manifesto programmatico, artistico e politico e nuova musica, evocando le rivoluzionarie vibrazioni delle Summer of love del passato – sentimenti collettivi e viscerali, reazioni generazionali tutte da ballare. Questo lo spirito che guida "La terza estate dell'amore" , il nuovo album di ...

