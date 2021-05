Cos’è il Virus H5N8 e perché è pericoloso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 maggio 2021) C’è un nuovoche spaventa gli scienziati e che potrebbe far molti danni. Si chiama H5N ed è stato reso pubblico dallo studio di due ricercatori cinesi sulla prestigiosa rivista Science. I firmatari sono Weifeng Shi del Shandong First Medical University e George Fu Gao del Chinese Centre for Disease Control and Prevention di Pechino. È un nuovoaviario che in tutto il mondo ha già dato vita a focolai tra i polli e gli uccelli selvatici e alta è la mortalità riscontrata. Dall’Asia all’Europa ma anche in Africa: il patogeno ha colpito molte specie nel 2020 c’è il timore che possa diffondersi anche all’uomo così com’è avvenuto con il Covid-19. Come nel caso del Coronaci sono vari “membri della famiglia” e al momento quello che spaventa di più per la salute dell’uomo è ilche già da dicembre ...