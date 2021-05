Cos’è il “Polish Deal” | il Recovery Plan visto da Varsavia

Leggi su formiche

(Di sabato 22 maggio 2021) “Dobbiamo sforzarci di trasformare una ritirata in un’avanzata”. Con queste parole Franklin Delano Roosevelt aprì il suo discorso inaugurale del 4 marzo 1933, promettendo una serie di misure urgenti al fine di rilanciare l’economia statunitense. Dopo il giovedì nero il nuovo corso, dopo la grande depressione lo stanziamento di 500 milioni di dollari per impiegare i disoccupati in programmi di lavori pubblici. E così, in Polonia, dopo il black-out del sistema sanitario e della produzione, piegati dalla bufera Covid-19, il governo pianifica il “nuovo patto”. E’ illa nuova avanzata polacca, la luce in fondo al tunnel. Lo scorso sabato il premier Morawiecki ha presentato un pacchetto di riforme economiche che comprende interventi a livello fiscale e su materie quali Welfare, spesa pubblica, edilizia, sanità ed agricoltura. Di ...