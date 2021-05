Cosa ha detto Diego Bianchi del caso Angelini a Propaganda Live | VIDEO (Di sabato 22 maggio 2021) Alla fine Diego Bianchi in arte Zoro ne ha parlato. Il conduttore di Propaganda Live, in apertura di trasmissione, è tornato – ed era inevitabile – sulla vicenda di Roberto Angelini, il musicista storico di Gazebo e poi di Propaganda che, pochi giorni fa, ha annunciato la sua decisione di riporre la chitarra nella custodia per un periodo e di auto-sospendersi da Propaganda Live in seguito alla nota vicenda che lo ha visto protagonista, con il caso della rider e amica fatta lavorare in nero per il suo ristorante e la conseguente multa da 15mila euro, con tutte le polemiche che ne sono seguite. Ieri Bianchi ha rotto il silenzio, spiegando la scelta del suo storico collaboratore, prendendone le distanze nel merito e nel ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Alla finein arte Zoro ne ha parlato. Il conduttore di, in apertura di trasmissione, è tornato – ed era inevitabile – sulla vicenda di Roberto, il musicista storico di Gazebo e poi diche, pochi giorni fa, ha annunciato la sua decisione di riporre la chitarra nella custodia per un periodo e di auto-sospendersi dain seguito alla nota vicenda che lo ha visto protagonista, con ildella rider e amica fatta lavorare in nero per il suo ristorante e la conseguente multa da 15mila euro, con tutte le polemiche che ne sono seguite. Ieriha rotto il silenzio, spiegando la scelta del suo storico collaboratore, prendendone le distanze nel merito e nel ...

