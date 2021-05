Corsa Champions: Atalanta, annullata la conferenza stampa di Gasperini (Di sabato 22 maggio 2021) Non si conoscono ancora i motivi che hanno spinto l’Atalanta ad annullare la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini prima del match con il Milan. La società senza dare spiegazioni ha comunicato ai giornalisti il cambio di programma, alle 14 invece di Gasperini a Zingonia parlerà l’amministratore delegato Luca Percassi. Atalanta-Milan è una sfida fondamentale per i rossoneri per agguantare la qualificazione Champions League. I tifosi dell’Atalanta hanno lanciato il messaggio “scansiamoci” per favorire i rossoneri ed escludere la Juventus dalla prossima Champions League. Un gesto venuto in seguito ai clamorosi errori arbitrali subiti durante la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Napoli, Milan, Juventus: ... Leggi su napolipiu (Di sabato 22 maggio 2021) Non si conoscono ancora i motivi che hanno spinto l’ad annullare ladi Gian Pieroprima del match con il Milan. La società senza dare spiegazioni ha comunicato ai giornalisti il cambio di programma, alle 14 invece dia Zingonia parlerà l’amministratore delegato Luca Percassi.-Milan è una sfida fondamentale per i rossoneri per agguantare la qualificazioneLeague. I tifosi dell’hanno lanciato il messaggio “scansiamoci” per favorire i rossoneri ed escludere la Juventus dalla prossimaLeague. Un gesto venuto in seguito ai clamorosi errori arbitrali subiti durante la finale di Coppa Italia trae Juventus. Napoli, Milan, Juventus: ...

