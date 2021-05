Coronavirus, un nuovo caso a Borgo a Mozzano (Di sabato 22 maggio 2021) I nuovi casi registrati in Toscana sono 358 su 22.050 test di cui 11.180 tamponi molecolari e 10.870 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (4,8% sulle prime diagnosi). Vaccini attualmente ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di sabato 22 maggio 2021) I nuovi casi registrati in Toscana sono 358 su 22.050 test di cui 11.180 tamponi molecolari e 10.870 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (4,8% sulle prime diagnosi). Vaccini attualmente ...

Advertising

RegLombardia : ?? Entrato in vigore il nuovo Decreto-Legge n.65 del 18 maggio, che prevede progressive riaperture e allentamenti de… - Onofrio78033471 : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘SOLD OUT IL SECONDO OPEN DAY’ Anche il secondo open day previsto nelle giornate di oggi e domani… - LeleRoma1976 : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘SOLD OUT IL SECONDO OPEN DAY’ Anche il secondo open day previsto nelle giornate di oggi e domani… - nunziapenelope : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘SOLD OUT IL SECONDO OPEN DAY’ Anche il secondo open day previsto nelle giornate di oggi e domani… - AndreaLompio53 : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘SOLD OUT IL SECONDO OPEN DAY’ Anche il secondo open day previsto nelle giornate di oggi e domani… -