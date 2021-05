Coronavirus Italia, il bollettino del 22 maggio: 4.717 nuovi casi e 125 morti (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 4.717 i positivi al Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore.Sono invece 125 le vittime in un giorno. In terapia intensiva per il Covid in Italia ci sono 1.430 persone, in calo di 39 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 64 (ieri 51). Sono invece 9.488 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 437 in meno nelle ultime 24 ore. E' questo quanto si evince dai dati diramati dal ministero della Salute. Leggi su mediagol (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 4.717 i positivi alregistrati innelle ultime 24 ore.Sono invece 125 le vittime in un giorno. In terapia intensiva per il Covid inci sono 1.430 persone, in calo di 39 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 64 (ieri 51). Sono invece 9.488 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 437 in meno nelle ultime 24 ore. E' questo quanto si evince dai dati diramati dal ministero della Salute.

