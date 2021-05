Coronavirus in Toscana: 358 nuovi casi positivi e 16 decessi (Di sabato 22 maggio 2021) Il bollettino di sabato 22 maggio. I ricoverati sono 796 (41 in meno rispetto a ieri), di cui 144 in terapia intensiva (4 in meno) Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 22 maggio 2021) Il bollettino di sabato 22 maggio. I ricoverati sono 796 (41 in meno rispetto a ieri), di cui 144 in terapia intensiva (4 in meno)

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana Covid Italia, 4.717 contagi e 125 morti: bollettino 22 maggio TOSCANA - Sono 358 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 22 maggio, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in ...

Covid Italia, contagi e news regioni: bollettino 22 maggio TOSCANA Sono 358 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 22 maggio, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana ...

Info Covid-19, tutti i servizi utili per i cittadini in merito al Covid-19 e ai servizi sanitari ad esso connessi. I cittadini possono trovare informazioni riguardo ai nuovi contagi sia in area pratese che nei restanti territori dell’Asl centro. Ci sono ...

