Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 maggio: 4.717 nuovi casi e 125 morti. Crolla il tasso di positività (Di sabato 22 maggio 2021) I dati di sabato 22 maggio. Con 286.603 tamponi il tasso di positività scende all’1,6% ed è il più basso del 2021. Nessuna regione ha un incremento di contagi a quattro cifre per il secondo giorno consecutivo. Sempre in calo ricoveri e terapie intensive Leggi su corriere (Di sabato 22 maggio 2021) I dati di sabato 22. Con 286.603 tamponi ildiscende all’1,6% ed è il più basso del 2021. Nessuna regione ha un incremento di contagi a quattro cifre per il secondo giorno consecutivo. Sempre in calo ricoveri e terapie intensive

Advertising

Corriere : In Italia 4.717 nuovi casi e 125 morti: tasso di positività dell’1,6% È il più basso del 2021 - Corriere : La California riapre, dal 15 giugno addio al distanziamento - DPCgov : ???? ??????????Missione compiuta per il team italiano mobilitato per aiutare l’india colpita dal #coronavirus. Il team, at… - MarinoBruschini : RT @SkyTG24: Il bollettino con i dati di oggi - RadioTadino : RT @SkyTG24: Il bollettino con i dati di oggi -