Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 maggio: 4.717 nuovi casi e 125 morti. Crolla il tasso di positività (Di sabato 22 maggio 2021) I dati di sabato 22 maggio. Con 286.603 tamponi il tasso di positività all’1,6% è il più basso del 2021 (da quando ci sono i rapidi). Nessuna regione ha un incremento di contagi a quattro cifre per il secondo giorno di fila. Sempre in calo le degenze Leggi su corriere (Di sabato 22 maggio 2021) I dati di sabato 22. Con 286.603 tamponi ildiall’1,6% è il più basso del 2021 (da quando ci sono i rapidi). Nessuna regione ha un incremento di contagi a quattro cifre per il secondo giorno di fila. Sempre in calo le degenze

Advertising

Corriere : In Italia 4.717 nuovi casi e 125 morti: tasso di positività dell’1,6% È il più basso d... - Agenzia_Ansa : Sono 286.603 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo… - SkyTG24 : Il bollettino con i dati di oggi - infoitinterno : Coronavirus in Italia, scendono ancora i casi: tasso di positività all'1.6% - infoitinterno : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 22 maggio -